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ارتفاع عائد أذون الخزانة المصرية لأجل 3 و 9 أشهر

Sun Apr 17, 2016 11:50am GMT
 
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القاهرة 17 أبريل نيسان (رويترز) - أظهرت بيانات البنك المركزي ارتفاع عائد أذون الخزانة المصرية لأجل ثلاثة وتسعة أشهر في عطاء اليوم الأحد.

وزاد متوسط العائد على أذون الخزانة لأجل 91 يوما إلى 12.914 بالمئة من 12.770 بالمئة في العطاء السابق يوم العاشر من أبريل نيسان. وارتفع متوسط عائد أذون 273 يوما إلى 14.101 بالمئة من 13.856 بالمئة في آخر عطاء مماثل يوم العاشر من أبريل نيسان. (إعداد هالة قنديل للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)
 