ارتفاع العائد على سندات خزانة مصرية في مزاد اليوم
القاهرة 18 أبريل نيسان (رويترز) - أظهرت بيانات من البنك المركزي المصري أن العائد على سندات خزانة المصرية ارتفع في مزاد اليوم الاثنين.
وزاد متوسط العائد على سندات الخزانة المصرية صفرية الكوبون لأجل عام ونصف العام إلى 14.495 في المئة من 14.219 في المزاد السابق في الرابع من ابريل نيسان.
وارتفع العائد على السندات لأجل ثلاثة أعوام إلى 14.896 في المئة من 14.639 في المئة في المزاد السابق في الرابع من ابريل نيسان. (إعداد هالة قنديل للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)
© Thomson Reuters 2016 All rights reserved.