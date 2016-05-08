انخفاض عائد أذون الخزانة المصرية لأجل 91 و266 يوما

القاهرة 8 مايو أيار (رويترز) - أظهرت بيانات البنك المركزي انخفاض عائد أذون الخزانة المصرية لأجل ثلاثة وتسعة أشهر في عطاء اليوم الأحد.

وهبط متوسط العائد على أذون الخزانة لأجل 91 يوما إلى 12.839 بالمئة من 12.994 بالمئة في العطاء السابق يوم 27 أبريل نيسان. وتراجع متوسط عائد أذون 266 يوما إلى 13.959 بالمئة من 14.102بالمئة بالعطاء المماثل في 17 أبريل نيسان. (إعداد علاء رشدي للنشرة العربية - تحرير أحمد إلهامي)