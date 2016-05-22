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ارتفاع عائد أذون الخزانة المصرية لأجل 91 يوما و266 يوما

Sun May 22, 2016 11:53am GMT
 
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القاهرة 22 مايو أيار (رويترز) - أظهرت بيانات البنك المركزي المصري ارتفاع عائد أذون الخزانة المصرية لأجل ثلاثة أشهر وتسعة أشهر في عطاء اليوم الأحد.

وارتفع متوسط العائد على أذون الخزانة لأجل 91 يوما إلى 12.949 في المئة من 12.836 في المئة في العطاء السابق يوم 15 مايو أيار. وزاد متوسط عائد أذون 266 يوما إلى 14.125 في المئة من 13.981 في المئة في العطاء المماثل قبل اسبوع. (إعداد هالة قنديل للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)
 