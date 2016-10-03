تباين العائد على سندات الخزانة المصرية في عطاء اليوم

القاهرة 3 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - أظهرت بيانات من البنك المركزي المصري ارتفاع العائد على سندات خزانة أصدرتها مصر لأجل 18 شهرا وثلاث سنوات بينما تراجع العائد على سندات لأجل سبع سنوات في عطاء اليوم الاثنين.

وارتفع متوسط عائد السندات لأجل 18 شهرا صفرية الكوبون إلى 16.514 بالمئة من 16.496 بالمئة في العطاء السابق في 19 سبتمبر أيلول.

وزاد عائد سندات الثلاثة أعوام أيضا إلى 16.982 بالمئة من 16.937 بالمئة في العطاء المماثل السابق في 19 سبتمبر أيلول.