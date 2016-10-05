ارتفاع العائد على أذون الخزانة المصرية لأجل 6 أشهر وعام في عطاء

القاهرة 5 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - أظهرت بيانات من البنك المركزي أن العائد على أذون الخزانة المصرية البالغ أجلها ستة أشهر وسنة ارتفع في عطاء اليوم الأربعاء.

وسجل متوسط العائد على أذون الخزانة البالغ أجلها 182 يوما ارتفاعا طفيفا إلى 15.755 بالمئة من 15.750 بالمئة في العطاء السابق الذي طرح في الثامن والعشرين من سبتمبر أيلول.