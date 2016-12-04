مصادر: بنك مصر يسعى للحصول على قرض مجمع بضمان البنك المركزي

من ديفيد باربوشيا

دبي 4 ديسمبر كانون الأول (رويترز) - قالت مصادر مطلعة إن بنك مصر أحد أكبر المصارف المصرية من حيث الأصول يسعى للحصول على قرض مجمع لأجل خمس سنوات بضمان البنك المركزي.

وفوض البنك أبوظبي الإسلامي كابيتال وكريدي سويس لترتيب القرض الذي بدأ تجميعه في النصف الثاني من نوفمبر تشرين الثاني. وأبوظبي الإسلامي كابيتال ذراع الاستثمار المصرفية لوحدة مصرف أبوظبي الإسلامي مصر.

وقال مصدر مصرفي إن من المتوقع أن يبلغ القرض الذي سيسدد على أقساط نحو 350 مليون دولار بهامش حوالي 500 نقطة أساس أعلى من سعر الفائدة السائد في التعاملات بين بنوك لندن (ليبور).

ولم يتسن الحصول على تعليق من مسؤولي بنك مصر عبر الهاتف ولم يستجب البنك لطلب بالبريد الألكتروني للتعليق.

وأشارت المصادر إلى أن ضمان البنك المركزي للقرض عامل إيجابي للبنوك التي ربما تساهم فيه إلا أنها أضافت أن أجل الاستحقاق المقترح البالغ خمس سنوات أمر غير معتاد للمؤسسات المالية التي تأخذ عادة قروضا مجمعة لآجال أقصر.

وقال أحد المصادر إن مشاركة كريدي سويس كأحد المرتبين تشير إلى أن البنوك التي ستدير الصفقة لديها القدرة على ضمان تغطية الاكتتاب في القرض والمشاركة في جزء كبير من المبلغ المطلوب ولذا فإن استكمال الصفقة لن يواجه صعوبات.