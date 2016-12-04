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ارتفاع عائد أذون الخزانة المصرية لأجل 3 و9 أشهر في المزاد الأسبوعي

Sun Dec 4, 2016 12:19pm GMT
 
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القاهرة 4 ديسمبر كانون الأول (رويترز) - أظهرت بيانات البنك المركزي المصري أن العائد على أذون خزانة طرحتها مصر لأجل ثلاثة وتسعة أشهر ارتفع في مزاد اليوم الأحد.

وزاد متوسط العائد على أذون الخزانة لأجل 91 يوما بشكل طفيف إلى 18.240 في المئة من 18.186 في المئة في المزاد السابق في 27 نوفمبر تشرين الثاني.

وارتفع متوسط العائد على أذون الخزانة لأجل 266 يوما إلى 18.602 في المئة من 18.475 في المئة في المزاد المماثل السابق. (إعداد علاء رشدي للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)
 