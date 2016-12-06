هيئة البترول المصرية تقترض 200 مليون دولار للمساعدة في زيادة توليد الكهرباء

القاهرة 6 ديسمبر كانون الأول (رويترز) - قال البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد في بيان إنه وقع اليوم الثلاثاء اتفاقا لتقديم قرض بقيمة 200 مليون دولار للهيئة المصرية العامة للبترول لمساعدتها في زيادة توليد وتوزيع الكهرباء.

وأعلنت الحكومة المصرية في أغسطس آب عن رفع أسعار الكهرباء للمنازل 40 بالمئة في إطار خطط لإلغاء الدعم على الكهرباء في السنوات القليلة القادمة. وفاقم استهلاك الكهرباء الرخيصة من مشكلة نقص الطاقة وانقطاعات الكهرباء في أشهر الصيف.

وقال بنيدكت أوراما رئيس البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد إن القرض سيؤمن إمدادات من الطاقة بدون انقطاع للصناعة المصرية من خلال تمويل واردات منتجات النفط والغاز.

وأجرت مصر تعويما لعملتها في نوفمبر تشرين الثاني وهو ما مكن الحكومة من إبرام اتفاق قرض مع صندوق النقد الدولي لدعم اقتصادها الذي تضرر جراء الاضطرابات السياسية منذ انتفاضة 2011 التي أطاحت بحسني مبارك.

وقال أوراما إن البنك استثمر في السنوات القليلة الماضية نحو ملياري دولار في توليد وتوزيع الكهرباء في مصر وفي تصدير منتجات الطاقة من مصر إلى أفريقيا.