Sat 24 Dec 2016 | 23:38 GMT
أنت هنا الصفحة الرئيسية > الأخبار > موضوع
الصفحة الرئيسية
الأخبار
أخبار الشرق الأوسط
أخبار الاقتصاد
أخبار عالمية
أخبار الرياضة
منوعات
العلوم البيئة
مؤشرات عالمية
الفيديو
Products & Services
Support
Partner services
Career Centre
About Thomson Reuters

ارتفاع العائد على أذون الخزانة المصرية لأجل 6 أشهر وعام

Wed Dec 7, 2016 2:34pm GMT
 
[-] نص [+]

القاهرة 7 ديسمبر كانون الأول (رويترز) - أظهرت بيانات البنك المركزي المصري أن متوسط العائد على أذون خزانة أصدرتها مصر لأجل ستة أشهر وعام ارتفع في مزاد اليوم الأربعاء.

وزاد العائد على أذون الخزانة لأجل 182 يوما إلى 18.731 بالمئة من 18.589 بالمئة في المزاد السابق بينما صعد العائد على أذون الخزانة لأجل 364 يوما إلى 18.622 بالمئة من 18.508 بالمئة في المزاد المماثل السابق. (إعداد علاء رشدي للنشرة العربية - تحرير وجدي الألفي)
 