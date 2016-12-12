انخفاض متوسط العائد على سندات خزانة مصرية لأجل 3 و7 سنوات في عطاء

القاهرة 12 ديسمبر كانون الأول (رويترز) - أظهرت بيانات من البنك المركزي المصري أن متوسط العائد على سندات خزانة أصدرتها مصر لأجل ثلاث وسبع سنوات انخفض في عطاء اليوم الإثنين.

وهبط متوسط العائد على السندات لأجل ثلاث سنوات إلى 16.655 في المئة من 16.750 في المئة بينما تراجع متوسط العائد على السندات لأجل سبع سنوات إلى 16.681 في المئة من 16.972 في المئة في المزاد السابق. (إعداد علاء رشدي للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)