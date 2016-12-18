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ارتفاع عائد أذون الخزانة المصرية لأجل 3 و9 أشهر في المزاد الأسبوعي

Sun Dec 18, 2016 11:35am GMT
 
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القاهرة 18 ديسمبر كانون الأول (رويترز) - أظهرت بيانات البنك المركزي المصري أن العائد على أذون خزانة طرحتها مصر لأجل ثلاثة وتسعة أشهر ارتفع في مزاد اليوم الأحد.

وزاد متوسط العائد على أذون الخزانة لأجل 91 يوما إلى 18.917 بالمئة من 18.513 بالمئة في المزاد السابق كما ارتفع متوسط العائد على أذون الخزانة لأجل 266 يوما إلى 19.103 بالمئة من 18.814 بالمئة.

(إعداد نادية الجويلي للنشرة العربية - تحرير هالة قنديل)
 
 