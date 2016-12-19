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ارتفاع العائد على سندات الخزانة المصرية لأجل 5 و10 أعوام

Mon Dec 19, 2016 11:25am GMT
 
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القاهرة 19 ديسمبر كانون الأول (رويترز) - أظهرت بيانات من البنك المركزي أن العائد على سندات الخزانة المصرية لأجل خمسة أعوام وعشرة أعوام ارتفع في عطاء اليوم الاثنين.

وبلغ متوسط العائد على السندات لأجل خمسة أعوام 16.718 في المئة ارتفاعا من 16.600 في المئة في العطاء السابق في الخامس من ديسمبر كانون الأول.

كما ارتفع متوسط العائد على السندات لأجل عشرة أعوام إلى 17.150 بالمئة مقابل 16.699 بالمئة في العطاء السابق. (إعداد مروة سلام للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)
 
 