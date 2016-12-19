ارتفاع العائد على سندات الخزانة المصرية لأجل 5 و10 أعوام

القاهرة 19 ديسمبر كانون الأول (رويترز) - أظهرت بيانات من البنك المركزي أن العائد على سندات الخزانة المصرية لأجل خمسة أعوام وعشرة أعوام ارتفع في عطاء اليوم الاثنين.

وبلغ متوسط العائد على السندات لأجل خمسة أعوام 16.718 في المئة ارتفاعا من 16.600 في المئة في العطاء السابق في الخامس من ديسمبر كانون الأول.