بيان- البنك الدولي يوافق على شريحة ثانية بقيمة مليار دولار من قرض لمصر

القاهرة 20 ديسمبر كانون الأول (رويترز) - قال بيان من البنك الدولي إن مجلس المديرين التنفيذيين بالبنك وافق اليوم الثلاثاء على شريحة ثانية بقيمة مليار دولار من قرض قدره ثلاثة مليارات دولار لمصر.