مقدمة 1-المركزي: ارتفاع الدين الخارجي لمصر 30% في الربع/1

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القاهرة 5 يناير كانون الثاني (رويترز) - كشفت بيانات البنك المركزي المصري اليوم الخميس عن ارتفاع إجمالي الدين الخارجي للبلاد 30 بالمئة في الربع الأول من السنة المالية 2016-2017 على أساس سنوي بينما زاد الدين العام المحلي 22 بالمئة في الفترة ذاتها.

وأوضحت بيانات البنك المركزي المصري التي جاءت في النشرة الشهرية لنوفمبر تشرين الثاني أن إجمالي الدين الخارجي للبلاد زاد إلى 60.153 مليار دولار في الربع الأول الذي انتهى في 30 سبتمبر أيلول من 46.148 مليار دولار في الربع المقابل من 2015-2016.

وارتفع الدين العام المحلي 22 بالمئة إلى 2.758 تريليون جنيه (152.3 مليار دولار) من 2.259 تريليون جنيه في الربع المقابل من 2015-2016.

وزاد الدين الخارجي بنسبة 7.9 بالمئة على أساس ربع سنوي من 55.764 مليار دولار في يونيو حزيران بينما زاد الدين المحلي 5.3 بالمئة على أساس ربع سنوي من 2.619 تريليون جنيه بنهاية يونيو حزيران.

وتبدأ السنة المالية بمصر في أول يوليو تموز وتنتهي في آخر يونيو حزيران.

وتسعى مصر جاهدة لإنعاش اقتصادها منذ الانتفاضة الشعبية التي اندلعت في 2011 وما تبعها من اضطرابات سياسية أدت إلى عزوف المستثمرين والسياح مما قلص موارد البلاد من العملة الصعبة.

وأوضحت بيانات المركزي أن ديون مصر لدول نادي باريس قفزت 35.3في المئة في الربع الأول لتبلغ 3.655 مليار دولار من 2.701 مليار في الربع المقابل من 2015-2016.