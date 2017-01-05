وزارة المالية المصرية تصدر أذون خزانة دولارية لأجل عام بقيمة 800 مليون دولار
القاهرة 5 يناير كانون الثاني (رويترز) - قال البنك المركزي المصري في بيان اليوم الخميس إن وزارة المالية ستصدر أذون خزانة دولارية لأجل عام بقيمة 800 مليون دولار للبنوك المحلية والمؤسسات المالية الأجنبية في التاسع من يناير كانون الثاني.
وذكر البيان أن آخر موعد لتلقي طلبات الاكتتاب في الإصدار هو التاسع من يناير كانون الثاني. وموعد استحقاق الأذون هو التاسع من يناير كانون الثاني 2018.
وتلجأ الحكومة إلى سوق المال المحلية بالأساس لتمويل العجز في الميزانية العامة منذ الانتفاضة الشعبية التي اندلعت في أوائل 2011 وأدت إلى عزوف الكثير من المستثمرين الأجانب عن الاستثمار في مصر. (إعداد عبد المنعم درار للنشرة العربية - تحرير وجدي الألفي)
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