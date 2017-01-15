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مصر تستهدف إصدار سندات دولية قيمتها 2-2.5 مليار دولار

Sun Jan 15, 2017 10:01am GMT
 
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القاهرة 15 يناير كانون الثاني (رويترز) - قال وزير المالية المصري عمرو الجارحي اليوم الأحد إن مصر تستهدف إصدار سندات دولية قيمتها بين مليارين و2.5 مليار دولار في جولة ترويجية تبدأ الأسبوع الحالي.

وأضاف الجارحي أن الجولة ستبدأ يوم الاثنين في الإمارات العربية المتحدة ثم تنتقل إلى الولايات المتحدة وبريطانيا على أن تختتم يوم 24 أو 25 يناير كانون الثاني.

كان من المقرر أن تنطلق الجولة في نوفمبر تشرين الثاني لكنها تأجلت بسبب اضطرابات السوق.

وأضاف الجارحي أن مصر تعمل على كبح عجز الميزانية متوقعا أن يبلغ حوالي 10.1 بالمئة في نهاية السنة المالية 2016-2017.

وقال إن فائدة قرض صندوق النقد الدولي لمصر بين 1.5 و1.75 بالمئة وإن كل شريحة تسدد خلال عشر سنوات. (إعداد هالة قنديل للنشرة العربية - تحرير أحمد إلهامي)
 