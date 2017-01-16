جلوبال تليكوم المصرية تقر إعادة شراء أسهم وقرضا مؤقتا بقيمة 200 مليون دولار

القاهرة 16 يناير كانون الثاني (رويترز) - قالت شركة جلوبال تليكوم القابضة المصرية اليوم الاثنين إن مجلس إدارتها وافق على إعادة شراء 524.6 مليون سهم خزينة وعلى قرض مؤقت بقيمة 200 مليون دولار من مؤسسات مالية.

وقالت الشركة في بيان إن مجلس الإدارة وافق على أن يكون سعر السهم 7.90 جنيه مصري (0.4193 دولار) لإعادة الشراء مضيفة أن هذا يهدف إلى دعم إلغاء برنامج شهادات الإيداع الدولية وتخفيض رأس المال وتعظيم القيمة للمساهمين.

وذكر البيان أن حجم التداول المنخفض على شهادات الإيداع الدولية في بورصة لندن لا يمنح المستثمرين الفرصة للتداول بأحجام أو وتيرة جيدة في الأسواق العامة.

وأضاف أن العبء الإداري والتنظيمي الذي يقع على عاتق الشركة -بما في ذلك النفقات ذات الصلة- سيقل نتيجة لإلغاء إدراج شهادات الإيداع الدولية حيث لن يصبح لدى الشركة بعد ذلك إدراج مزدوج في بورصة لندن والبورصة المصرية معا.

وقالت الشركة إن إعادة شراء الأسهم ستبدأ في 19 يناير كانون الثاني وإن العملية تخضع لموافقة الجهات التنظيمية وستنتهي في 16 فبراير شباط.

أضافت أن مجلس الإدارة وافق أيضا على قرض مؤقت بقيمة 200 مليون دولار يستحق في أقل من عام.

(الدولار = 18.8400 جنيه مصري)