Sun 5 Feb 2017 | 14:37 GMT
أنت هنا الصفحة الرئيسية > الأخبار > موضوع
الصفحة الرئيسية
الأخبار
أخبار الشرق الأوسط
أخبار الاقتصاد
أخبار عالمية
أخبار الرياضة
منوعات
العلوم البيئة
مؤشرات عالمية
الفيديو
Products & Services
Support
Partner services
Career Centre
About Thomson Reuters

ارتفاع عوائد أذون الخزانة المصرية لأجل 6 أشهر وعام

Thu Jan 19, 2017 3:07pm GMT
 
[-] نص [+]

القاهرة 19 يناير كانون الثاني (رويترز) - أظهرت بيانات من البنك المركزي المصري ارتفاع عوائد أذون الخزانة المصرية لأجل ستة أشهر وعام في عطاء اليوم الخميس.

وزاد متوسط العائد على الأذون البالغ أجلها ‭‭182‬‬ يوما إلى 20.109 بالمئة من 20.060 بالمئة في العطاء السابق.

وارتفع عائد الأذون لأجل 364 يوما إلى 20.187 بالمئة من 20.109 بالمئة الأسبوع الماضي في العطاء المماثل السابق لأذون بنفس الأجل. (إعداد معتز محمد للنشرة العربية - تحرير عبد المنعم درار)
 