ارتفاع متوسط العائد على سندات الخزانة المصرية في عطاء اليوم

القاهرة 23 يناير كانون الثاني (رويترز) - أظهرت بيانات من البنك المركزي المصري أن متوسط العائد على سندات الخزانة لأجل ثلاث وسبع سنوات مصر ارتفع في عطاء اليوم الاثنين.

وقال البنك إن متوسط العائد على السندات لأجل ثلاث سنوات زاد إلى 17.203 بالمئة من 16.911 بالمئة في العطاء السابق بينما ارتفع متوسط عائد سندات السبع سنوات إلى 17.312 بالمئة من 17.257 بالمئة. (إعداد عبد المنعم درار للنشرة العربية - تحرير أحمد إلهامي)