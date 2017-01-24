مصر تبدأ تسويق إصدار ثلاثي لسندات دولارية

من روبرت هوج

24 يناير كانون الثاني (آي.اف.آر) - قال أحد مرتبي إصدار سندات لمصر إنها بدأت تسويق إصدار السندات الدولارية المكون من ثلاث شرائح لآجال تتراوح بين خمس سنوات و30 عاما.

وجرى تحديد السعر الاسترشادي المبدئي لشريحة السندات البالغ أجلها خمس سنوات عند 6.375-6.625 بالمئة وبلغ سعر شريحة ثانية لسندات عشرية 7.625-7.875 بالمئة في حين يجرى تسويق شريحة ثالثة لسندات أجلها 30 سنة بسعر 8.625-8.875 بالمئة.

ويتولى إدارة الإصدار بي.إن.بي باريبا وسيتي جروب وجيه.بي مورجان وناتكسيس.