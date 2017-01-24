مصر تحدث تسعير وأحجام 3 شرائح من السندات الدولارية

من روبرت هوج

24 يناير كانون الثاني (آي.اف.آر) - قال مرتب إصدار سندات لمصر إن إجمالي دفتر طلبات الاكتتاب للإصدار المكون من ثلاث شرائح تجاوز 13.5 مليار دولار مع اتجاه أكبر للاكتتاب في الشريحة البالغ أجلها خمس سنوات.

وحددت مصر العائد على إصدار سندات متوقع لأجل خمس سنوات عند 6.125 بالمئة. كان قد جرى تسويق تلك الشريحة من السندات بشكل أولي عند سعر في نطاق 6.375 إلى 6.625 بالمئة.

وقال المرتب إن السعر الاسترشادي لشريحة ثانية أجلها عشر سنوات بحجم متوقع مليار دولار جرى تحديده عند نطاق بين 7.50 و7.625. وجرى تسويق هذه السندات مبدئيا بعائد في نطاق بين 7.625 و7.875 بالمئة.

وأضاف أن السعر الاسترشادي لشريحة لأجل 30 عاما بحجم متوقع 1.25 مليار دولار جرى تحديده بين 8.375 و8.50 بالمئة وذلك مقارنة بتسويق أولي للإصدار عند سعر بين 8.625 و8.875 بالمئة.

ويتولى إدارة الإصدار بنوك بي.ان.بي باريبا وسيتي جروب وجيه.بي مورجان وناتكسيس.