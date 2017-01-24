مقدمة 1-مصر تتوقع بيع سندات دولية بأربعة مليارات دولار

(لإضافة تفاصيل وخلفية)

القاهرة 24 يناير كانون الثاني (رويترز) - قال مصرفيون مشاركون في إصدار سندات دولية لمصر إن من المرجح أن تبيع القاهرة ما قيمته أربعة مليارات دولار من السندات الموزعة على ثلاث شرائح بما يعادل مثلي الهدف الأصلي عندما بدأت جولة تسويق الإصدار الأسبوع الماضي.

وقال المصرفيون إن مصر تتوقع بيع سندات لأجل خمس سنوات قيمتها 1.75 مليار دولار عند 6.125 بالمئة وسندات لأجل عشر سنوات بمليار دولار عند 7.50 إلى 7.625 بالمئة ولأجل 30 عاما قيمتها 1.25 مليار دولار بين 8.375 و8.50 بالمئة.

لم يصدر إعلان عن الأسعار النهائية بعد لكن تلك العوائد أقل من مستويات التسويق الأولية البالغة 6.375-6.625 و7.625-7.875 و8.625-8.875 بالمئة على الترتيب.

وقال مصرفي "العوائد أفضل بكثير من المتوقع. العوائد المتوقعة لإصدار الخمس سنوات كانت عند 6.5 بالمئة والآن عند 6.125 بالمئة لذا هذه أخبار عظيمة."

وقال المصرفيون إن إجمالي دفتر طلبات الاكتتاب تجاوز 13.5 مليار دولار لكن من غير المتوقع أن تقبل مصر بكل تلك الطلبات.

وقال هاني فرحات الاقتصادي لدى سي.آي كابيتال في القاهرة "الإصدار ناجح لأنه يعرض عوائد مغرية نسبيا مقارنة مع العوائد العالمية على الدولار في وقت تتقلص فيه المخاطر الكلية للاقتصاد المصري بينما توشك قصة التعافي على البدء."

وأضاف "أتوقع لهذا الإصدار الناجح أن يشجع على إصدارات تالية في السنة المالية القادمة للاستفادة من حصيلة السندات الدولية كمصدر رئيسي لتدفقات النقد الأجنبي."