مصحح-انخفاض كبير في عائد أذون الخزانة المصرية لأجل 6 أشهر وعام

(لتصحيح أجل الأذون في الفقرة الثالثة)

القاهرة 9 فبراير شباط (رويترز) - أظهرت بيانات البنك المركزي أن متوسط العائد على أذون الخزانة المصرية لأجل ستة أشهر وسنة انخفض بشكل حاد في عطاء اليوم الخميس.

وهبط العائد على أذون الخزانة لأجل 182 يوما إلى 17.726 بالمئة من 19.671 بالمئة في العطاء السابق.