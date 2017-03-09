صحيفة: بنك مصر يتفاوض لإقتراض 600 مليون دولار من مؤسسات افريقية وأوروبية وصينية

القاهرة 9 مارس آذار (رويترز) - قال محمد الإتربي رئيس بنك مصر ثاني أكبر البنوك الحكومية في البلاد اليوم الخميس إن مصرفه يتفاوض لإقتراض 600 مليون دولار لتعزيز موقف السيولة الأجنبية للمصرف لتلبية احتياجات العملاء خلال الفترة المقبلة.

وأضاف الإتربي في تصريحات نقلتها صحيفة المال المحلية اليوم أن المفاوضات تجرى مع البنك الإفريقي للتنمية والمصرف الأوروبي لإعادة الإعمار وبعض المؤسسات الصينية.

ويتحرك بنك مصر بنشاط منذ سنوات لإبرام عدد من مذكرات التفاهم واتفاقيات القروض لتعزيز موارده الدولارية.