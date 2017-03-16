مقدمة 1-ارتفاع متوسط العائد على أذون خزانة مصرية في عطاء

(لإضافة مشتريات مستثمرين أجانب)

القاهرة 16 مارس آذار (رويترز) - أظهرت بيانات البنك المركزي المصري أن متوسط العوائد على أذون الخزانة المصرية لأجل ستة أشهر وعام ارتفعت في عطاء اليوم الخميس.

وزاد العائد على أذون الخزانة لأجل 182 يوما إلى 19.388 بالمئة من 18.657 بالمئة في العطاء السابق.

وارتفع العائد على أذون الخزانة لأجل 364 يوما إلى 19.243 بالمئة من 18.549 بالمئة في عطاء مماثل.

وقال سامي خلاف رئيس وحدة الدين العام بوزارة المالية المصرية لرويترز إن الأجانب اشتروا ما قيمته نحو من 3.78 مليار جنيه (209 ملايين دولار) من إجمالي مبيعات الأذون البالغ 11.4 مليار جنيه.

ومن المقرر أن تجتمع لجنة السياسة النقدية بالمركزي المصري في 30 مارس آذار لاتخاذ قرار بخصوص أسعار الفائدة الرئيسية. وأبقى المركزي على سعر الفائدة دون تغيير في الاجتماعات الثلاثة الأخيرة بعد رفعها 300 نقطة أساس في الثالث من نوفمبر تشرين الثاني حين حرر سعر صرف الجنيه.