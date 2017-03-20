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البنك الدولي يصرف مليار دولار ثانية من قرض لمصر

Mon Mar 20, 2017 5:26pm GMT
 
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القاهرة 20 مارس آذار (رويترز) - قال البنك الدولي في بيان اليوم الاثنين إنه صرف مليار دولار أخرى من المساعدة المالية المقدمة لمصر في إطار برنامج قرض قيمته ثلاثة مليارات دولار مبرم مع القاهرة.

تتفاوض مصر على مساعدات بمليارات الدولارات من مقرضين شتى للمساعدة في إنعاش الاقتصاد الذي عصفت به القلاقل منذ انتفاضة 2011 وتخفيف أزمة نقص الدولار التي أصابت الواردات بالشلل وعرقلت التعافي.

وقال أسعد عالم المدير الإقليمي لمكتب البنك الدولي بالقاهرة المسؤول عن جيبوتي ومصر واليمن في البيان "قامت الحكومة بخطوات مهمة في مجال تنفيذ الإصلاحات المتعلقة بالسياسات والإصلاحات المؤسسية الرئيسية التي تضع الأسس اللازمة لتسريع وتيرة خلق فرص العمل وتحقيق النمو الشامل." (إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية)
 
 