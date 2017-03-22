مسؤول: مصر تستهدف الحصول على 9 مليارات دولار تمويلا خارجيا في 2017-2018

من إيهاب فاروق

القاهرة 22 مارس آذار (رويترز) - قال أحمد كوجك نائب وزير المالية للسياسات المالية اليوم الأربعاء إن بلاده تستهدف الحصول على تمويل خارجي بإجمالي تسعة مليارات دولار في السنة المالية 2017-2018.

وأضاف كوجك في اتصال هاتفي مع رويترز أن التمويل المستهدف ينقسم ما بين أسواق الدين والمؤسسات المالية الدولية.

واتفقت مصر في 2015 على قرض من البنك الدولي بقيمة 3 مليارات دولار على 3 سنوات وعلى قرض من البنك الأفريقي بقيمة 1.5 مليار دولار على 3 سنوات بجانب اتفاقها العام الماضي على قرض بقيمة 12 مليار دولار على 3 سنوات.

ونقلت صحيفة البورصة المحلية اليوم عن كوجك قوله إن التمويلات "تنقسم إلى 3 مليارات دولار من أسواق الدين الدولية وما بين 5 و6 مليارات دولار من خلال مؤسسات مالية دولية."

وردا على سؤال لرويترز بشأن التمويل من أسواق الدين الدولية قال كوجك لرويترز "قد يكون في شكل سندات سواء بالدولار أو بعملة أخرى أو في شكل صكوك."

ولم يحدد كوجك الإطار الزمني لدخول أسواق الدين خلال السنة المالية التي تبدأ في يوليو تموز.