ارتفاع عائد السندات المصرية لأجل 5 سنوات وانخفاض عوائد 10 سنوات
القاهرة 27 مارس آذار (رويترز) - أظهرت بيانات البنك المركزي أن العائد على السندات المصرية لأجل خمس سنوات ارتفع في حين انخفض العائد على السندات التي أجلها عشر سنوات في عطاء اليوم الاثنين.
وارتفع متوسط العائد على السندات لأجل خمس سنوات إلى 17.198بالمئة من 17.132 بالمئة في العطاء السابق. ونزل متوسط العائد على السندات لأجل عشر سنوات إلى 17.142 بالمئة من 17.145 بالمئة في العطاء السابق. (إعداد هالة قنديل للنشرة العربية - تحرير إسلام يحيى)
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