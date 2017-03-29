حقائق-الأرقام الرئيسية في موازنة مصر للعام المالي 2017-2018

القاهرة 29 مارس آذار (رويترز) - أقرت الحكومة المصرية اليوم الأربعاء موازنة توسعية للسنة المالية 2017-2018 بأهداف طموحة للنمو الاقتصادي وعجز الميزانية والإيرادات الضريبية.

وفيما يلي بعض أهم الحقائق عنها:

* تستهدف مصر معدل نمو اقتصادي 4.6% مقابل 3.8-4% متوقع في 2016-2017.

* العجز المستهدف في الميزانية الجديدة 9.1% مقابل 10.5-10.7% متوقع في 2016-2017.

* الإيرادات المستهدفة 818.621 مليار جنيه مقابل 644.292 مليار متوقع في 2016-2017.

* الإيرادات الأخرى المستهدفة 213.561 مليار جنيه من 181.665 مليار متوقع في 2016-2017.

* المصروفات المستهدفة 1.188 تريليون جنيه مقابل 994.906 مليار جنيه متوقعة في السنة المالية الحالية.

* سعر الدولار المستهدف 16 جنيها مقابل 14-14.5 جنيه للسنة الحالية وفقا لمصادر في المالية لرويترز.