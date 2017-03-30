مصر تتسلم 500 مليون دولار من قرض البنك الأفريقي مطلع الأسبوع المقبل

من إيهاب فاروق

القاهرة 30 مارس آذار (رويترز) - قالت ليلى المقدم الممثل المقيم للبنك الأفريقي للتنمية في مصر لرويترز اليوم الخميس إن مصر ستتسلم شريحة ثانية بقيمة 500 مليون دولار من قرض بإجمالي 1.5 مليار دولار مطلع الأسبوع المقبل.

واتفقت مصر في 2015 على قرض من البنك الأفريقي بقيمة 1.5 مليار دولار على 3 سنوات وعلى قرض من البنك الدولي بقيمة 3 مليارات دولار على 3 سنوات بجانب اتفاقها العام الماضي على قرض بقيمة 12 مليار دولار على 3 سنوات من صندوق النقد الدولي.

وأضافت المقدم أن "تحويل الشريحة الثانية البالغة 500 مليون دولار من القرض قيد التنفيذ اعتبارا من اليوم 30 مارس وستصل مصر خلال يومين أو ثلاثة أيام عمل."

وتأتي التمويلات التي تحصل عليها مصر وسط تنفيذ حكومة شريف إسماعيل برنامج إصلاح اقتصادي يشمل فرض ضريبة القيمة المضافة وتحرير سعر الصرف وخفض الدعم الموجه للكهرباء والمواد البترولية سعيا لإنعاش الاقتصاد وإعادته إلى مسار النمو وخفض واردات السلع غير الأساسية.