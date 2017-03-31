وزيرة: مصر تحصل على شريحة ثانية من قرض بنك التنمية الإفريقي بقيمة 500 مليون دولار

القاهرة 31 مارس آذار (رويترز) - قالت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى المصرية سحر نصر إن القاهرة حصلت اليوم الجمعة على شريحة ثانية من قرض بنك التنمية الإفريقي بقيمة 500 مليون دولار.

وذكرت نصر في بيان أن هذا التمويل "سيتم توجيهه للحماية الاجتماعية... في إطار دعم الجزء الاجتماعى في البرنامج الاقتصادي." (إعداد إسلام يحيى للنشرة العربية)