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وزيرة: مصر تحصل على شريحة ثانية من قرض بنك التنمية الإفريقي بقيمة 500 مليون دولار

Fri Mar 31, 2017 5:41pm GMT
 
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القاهرة 31 مارس آذار (رويترز) - قالت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى المصرية سحر نصر إن القاهرة حصلت اليوم الجمعة على شريحة ثانية من قرض بنك التنمية الإفريقي بقيمة 500 مليون دولار.

وتبلغ قيمة القرض بالكامل 1.5 مليار دولار على ثلاث سنوات.

وذكرت نصر في بيان أن هذا التمويل "سيتم توجيهه للحماية الاجتماعية... في إطار دعم الجزء الاجتماعى في البرنامج الاقتصادي." (إعداد إسلام يحيى للنشرة العربية)
 