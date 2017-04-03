ارتفاع عائد السندات المصرية لأجل 7 سنوات وانخفاضه على سندات 3 سنوات
القاهرة 3 أبريل نيسان (رويترز) - أظهرت بيانات من البنك المركزي انخفاض متوسط العائد على السندات المصرية البالغ أجلها ثلاث سنوات بينما ارتفع العائد على السندات التي تبلغ أجلها سبع سنوات في عطاء اليوم الاثنين.
ونزل متوسط العائد على السندات المصرية لأجل ثلاث سنوات إلى 17.198 بالمئة من 17.204 بالمئة في العطاء السابق.
وارتفع العائد على السندات البالغ أجلها سبع سنوات إلى 17.207 بالمئة من 17.201 بالمئة. (إعداد إسلام يحيى للنشرة العربية - تحرير عبد المنعم درار)
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