بنوك تقرض شركتي كهرباء بمصر 37.4 مليار جنيه لتمويل توسعات
القاهرة 18 يوليو تموز (رويترز) - قالت وزارة الكهرباء المصرية اليوم الثلاثاء إن الشركة المصرية لنقل الكهرباء والشركة القابضة لكهرباء مصر اتفقتا على قرض قيمته الإجمالية 37.4 مليار جنيه (2.1 مليار دولار) من خمسة بنوك عاملة في مصر لتطوير شبكتي نقل وتوزيع الكهرباء.
والبنوك الخمسة هي بنك مصر والبنك الأهلي المصري وبنك قطر الوطني الأهلي والبنك العربي الأفريقي الدولي والبنك التجاري الدولي.
تبلغ مدة القرض 15 عاما بسعر فائدة يصل إلى 18.75 بالمئة.
وأوضحت وزارة الكهرباء في بيان أن هدف القرض تطوير شبكة نقل الكهرباء على مدار عامين والتوسع في عدد الموزعات والمحولات وخطوط وكابلات نقل الطاقة على الجهدين المتوسط والمنخفض وتركيب العددات الذكية والشبكات المرتبطة بها.
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