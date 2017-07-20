تراجع عوائد أذون الخزانة المصرية لأجل 3 و9 أشهر

القاهرة 20 يوليو تموز (رويترز) - أظهرت بيانات من البنك المركزي المصري تراجع متوسط عائد أذون الخزانة المصرية لأجل ثلاثة وتسعة أشهر في عطاء اليوم الخميس وسط مشتريات كبيرة من الأجانب في أدوات الدين المصرية.

وتراجع متوسط عائد الأذون لأجل 91 يوما إلى 21.564 بالمئة من 21.920 بالمئة في العطاء المماثل السابق يوم 16 يوليو تموز وانخفض عائد أذون 273 يوما إلى 21.582 بالمئة من 21.775 بالمئة.

وقال سامي خلاف رئيس وحدة الدين العام في وزارة المالية إن متشريات الأجانب شكلت 32 بالمئة من مبيعات اليوم حيث بلغت 4.5 مليار جنيه مصري (252.10 مليون دولار).

يزيد الطلب على أدوات الدين المحلي المصرية منذ رفع البنك المركزي أسعار الفائدة الرئيسية نقطتين مئويتين في وقت سابق هذا الشهر في زيادة هي الثالثة منذ تحرير سعر صرف العملة المحلية في نوفمبر تشرين الثاني من العام الماضي.