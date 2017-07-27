انخفاض عائد أذون الخزانة المصرية لأجل 6 أشهر وسنة وسط طلب أجنبي قوي

القاهرة 27 يوليو تموز (رويترز) - أظهرت بيانات من البنك المركزي المصري انخفاض متوسط العائد على أذون الخزانة لأجل ستة أشهر وسنة في عطاء اليوم الخميس وسط إقبال كبير على الشراء من الأجانب.

وانخفض متوسط العائد على الأذون لأجل 182 يوما إلى 21.175 بالمئة من 21.679 بالمئة في العطاء السابق في 19 يوليو تموز ونزل العائد على أذون 357 يوما إلى 20.952 بالمئة من 21.706 بالمئة.

ورفعت مصر أسعار الفائدة الرئيسية 700 نقطة أساس منذ نوفمبر تشرين الثاني عندما حررت سعر الصرف مما شجع المستثمرين على الشراء في أدوات الدين الحكومية.

وبلغ إجمالي حيازات الأجانب من الأوراق المالية المصرية 233 مليار جنيه مصري (13.06 مليار دولار) في نهاية العطاء السابق في 25 يوليو تموز حسبما قال سامي خلاف رئيس وحدة الدين العام بوزارة المالية المصرية لرويترز.

وأضاف خلاف أن الإجمالي زاد سبعة بالمئة منذ العطاء السابق.