رئيس بورصة مصر يتوقع بدء تداول السندات بسوق الأسهم في الربع/1

القاهرة 30 يوليو تموز (رويترز) - قال رئيس البورصة المصرية اليوم الأحد إن من المتوقع بدء تداول السندات بالسوق في الربع الأول من 2018.

كان محمد عمران يتحدث إلى رويترز على هامش مؤتمر صحفي بالقاهرة.