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رئيس بورصة مصر يتوقع بدء تداول السندات بسوق الأسهم في الربع/1

Sun Jul 30, 2017 10:06am GMT
 
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القاهرة 30 يوليو تموز (رويترز) - قال رئيس البورصة المصرية اليوم الأحد إن من المتوقع بدء تداول السندات بالسوق في الربع الأول من 2018.

كان محمد عمران يتحدث إلى رويترز على هامش مؤتمر صحفي بالقاهرة.

وتسعى مصر منذ أعوام لتفعيل تداول السندات بالبورصة في إطار جهود تطوير سوق أدوات الدخل الثابت التي يمكن أن تسهم بدرجة أكبر كأحد مصادر التمويل. (تغطية صحفية إيهاب فاروق - إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية)
 
 