مقدمة 1-رئيس بورصة مصر يتوقع بدء تداول السندات في الربع/1

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من إيهاب فاروق

القاهرة 30 يوليو تموز (رويترز) - توقع محمد عمران رئيس البورصة المصرية اليوم الأحد بدء تداول السندات بسوق المال في الربع الأول من 2018.

وأوضح عمران لرويترز على هامش مؤتمر صحفي بالقاهرة عندما سئل إن كان يتوقع بدء تفعيل سوق السندات في الربع الأول من 2018 "نعم... وصلنا لمراحل متقدمة مع البنك المركزي وهناك توجه أن يشهد الربع الأول من 2018 تحركا".