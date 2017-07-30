تراجع عوائد أذون الخزانة المصرية لأجل 3 و9 أشهر

القاهرة 30 يوليو تموز (رويترز) - أظهرت بيانات من البنك المركزي المصري تراجع متوسط عائد أذون الخزانة المصرية لأجل ثلاثة أشهر وتسعة في عطاء اليوم الأحد وسط مشتريات كبيرة من الأجانب في أدوات الدين المصرية.

وانخفض متوسط عائد أذون الخزانة لأجل 91 يوما إلى 20.767 بالمئة من 21.564 بالمئة في العطاء المماثل السابق وانخفض عائد أذون 266 يوما إلى 20.570 بالمئة من 21.582 بالمئة.

وقال وزير المالية عمرو الجارجي لرويترز إن مشتريات الأجانب شكلت 41.3 بالمئة من مبيعات اليوم وبلغت 7.103 مليار جنيه مصري (397.04 مليون دولار).

يتنامى الطلب على أدوات الدين المحلي المصرية منذ رفع البنك المركزي أسعار الفائدة نقطتين مئويتين هذا الشهر في زيادة هي الثالثة منذ قرار تحرير سعر الصرف في نوفمبر تشرين الثاني.