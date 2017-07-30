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ملخص-بالم هيلز المصرية تنال موافقة المقرضين على خفض فائدة ديون

Sun Jul 30, 2017 2:20pm GMT
 
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30 يوليو تموز (رويترز) - بالم هيلز للتعمي:

* تنتهي من مفاوضات مع البنوك المقرضة وتنال الموافقة على خفض فوائد الجزء الأكبر من ديونها القائمة.

* فائدة قرض مجمع متوسط الأجل قيمته 2.4 مليار جنيه ستصبح 1.75 بالمئة فوق سعر الإقراض القياسي انخفاضا من 3.25 بالمئة.

* فائدة قرض مجمع متوسط الأجل قيمته 750 مليون جنيه ستصبح 1.9 بالمئة فوق سعر الإقراض القياسي انخفاضا من 2.9 بالمئة.

* تقليص الفائدة سيسفر عن وفورات إجمالية قدرها 100 مليون جنيه في تكاليف التمويل على مدى أجل القروض. (إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية)
 
 