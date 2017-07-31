انخفاض متوسط العائد على السندات المصرية لأجل 5و10 سنوات في عطاء

القاهرة 31 يوليو تموز (رويترز) - أظهرت بيانات من البنك المركزي المصري تراجع متوسط العائد على السندات لأجل خمس وعشر سنوات في عطاء اليوم الاثنين مع زيادة الإقبال بين المستثمرين الأجانب على شراء أدوات الدين المصرية.

وانخفض متوسط العائد على السندات المصرية لأجل خمس سنوات إلى 17.800 بالمئة من 18.934 بالمئة في العطاء السابق في 17 يوليو تموز وتراجع العائد على سندات العشر سنوات إلى 17.798 بالمئة من 18.669 بالمئة.

ويزيد الطلب على أدوات الدين المحلية المصرية منذ أن رفع البنك المركزي أسعار الفائدة الرئيسية 200 نقطة أساس في وقت سابق من هذا الشهر.