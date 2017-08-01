مقدمة 1-مصر ستصدر سندات دولية بين 2-4 مليارات دولار في الربع/1

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القاهرة أول أغسطس آب (رويترز) - نقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط عن وزير المالية المصري عمرو الجارحي اليوم الثلاثاء أن مصر ستصدر سندات دولية مقومة بالدولار الأمريكي قيمتها بين مليارين وأربعة مليارات دولار في الربع الأول من 2018.

وفي وقت سابق هذا العام باعت مصر سندات لأجل خمس وعشر سنوات و30 عاما قيمتها سبعة مليارات دولار لتعود بذلك إلى الأسواق الدولية للمرة الأولى منذ الإطاحة بحسني مبارك في 2011.

وقال الجارحي إنه لا توجد خطط لبيع مزيد من السندات الدولية في 2017.

تفاوضت مصر للحصول على مليارات الدولار من عدة مقرضين للمساعدة في إنعاش الاقتصاد الذي أضرت به القلاقل السياسية وتخفيف نقص الدولار الذي أصاب الواردات بالشلل وعرقل التعافي الاقتصادي.