مصر توقع قرضا بمليار دولار لتمويل واردات الغذاء والطاقة
القاهرة أول يوليو تموز (رويترز) - قالت الحكومة المصرية في بيان إنها وقعت اتفاقا بمليار دولار اليوم الأحد مع البنك الإسلامي للتنمية ومقره السعودية لتمويل واردات الغذاء والطاقة.
وأضاف البيان ان الاتفاق مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة التابعة للبنك جرى توقيعه في القاهرة بين وليد عبد المحسن الوهيب الرئيس التنفيذي للمؤسسة والحكومة المصرية. (إعداد محمود عبد الجواد للنشرة العربية - تحرير أحمد إلهامي - هاتف 0020225783292)
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