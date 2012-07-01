مصر توقع قرضا بمليار دولار لتمويل واردات الغذاء والطاقة

القاهرة أول يوليو تموز (رويترز) - قالت الحكومة المصرية في بيان إنها وقعت اتفاقا بمليار دولار اليوم الأحد مع البنك الإسلامي للتنمية ومقره السعودية لتمويل واردات الغذاء والطاقة.