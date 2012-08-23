توقعات باستمرار مكاسب بورصة مصر بفضل المساعدات الخارجية

من من إيهاب فاروق

القاهرة 23 أغسطس آب (رويترز) - توقع محللون استمرار موجة صعود الأسهم المصرية خلال معاملات الأسبوع المقبل بفضل المساعدات الخارجية لدعم الاقتصاد الواهن التي نجحت في اجتذاب مزيد من المشترين الأجانب للسوق.

ودعمت مشتريات الأجانب صعود بورصة مصر خلال معاملات الاسبوع الجاري التي اقتصرت على ثلاث جلسات بسبب أجازة عيد الفطر.

وقال كريم عبد العزيز الرئيس التنفيذي لصناديق الاسهم بشركة الاهلي لإدارة صناديق الاستثمار "دعم السعودية وقطر والبنك الدولي ومحادثات صندوق النقد الدولي تعطي إشارات جيدة للمتعاملين في السوق بشأن مستقبل الاقتصاد المصري وخاصة المتعاملين الاجانب."

ولم تحصل مصر على مساعدات وعد بها مانحون أجانب حتى يونيو حزيران حين وصلت أموال من السعودية التي حولت 1.5 مليار دولار كدعم مباشر للميزانية ووافقت على مساعدات قدرها 430 مليون دولار لمشروعات. وقالت السعودية إنها ستتيح للقاهرة استخدام خط ائتمان بقيمة 750 مليون دولار لاستيراد منتجات نفطية.

وتعهدت قطر أيضا بدعم قدره مليارا دولار هذا الشهر.

ووقعت الحكومة المصرية اتفاقية قرض بقيمة 200 مليون دولار مع البنك الدولي الاسبوع المنصرم.

وقال وائل عنبة العضو المنتدب لشركة الاوائل لإدارة المحافظ المالية "السوق سيواصل الصعود الاسبوع المقبل بدعم من المحادثات مع صندوق النقد الدولي."