وكالة: تركيا تقرض مصر مليار دولار بفائدة 0.6%

القاهرة أول أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - قالت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية اليوم الإثنين إن قرضا بقيمة مليار دولار وافقت تركيا على تقديمه لمصر سيكون بفائدة تقل عن 0.6 بالمئة وسيجري سداده على خمس سنوات بفترة سماح ثلاث سنوات.

ونقلت الوكالة عن المتحدث باسم رئاسة الجمهورية ياسر علي قوله إن تركيا وافقت أيضا على تقديم مليار دولار أخرى لتمويل مشروعات للبنية التحتية.

وتسعى مصر للحصول على دعم للميزانية من حكومات أجنبية ومؤسسات مالية دولية لمساعدتها في سد عجز الميزانية البالغ 11 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي.

وقالت الحكومة إنه سيجري تأجيل زيارة فريق من صندوق النقد الدولي لحين انتهاء الحكومة من صياغة برنامج للاصلاح الاقتصادي.

وكان من المقرر أن يصل فريق صندوق النقد إلى القاهرة بنهاية سبتمبر أيلول للتفاوض بشأن قرض بقيمة 4.8 مليار دولار لتعويض انخفاض ايرادات الدولة نتيجة اضطراب الاقتصاد منذ الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بحسني مبارك من السلطة العام الماضي.