مصر تبيع أذون خزانة دولارية لأجل عام بقيمة 820 مليون دولار
القاهرة 18 فبراير شباط (رويترز) - قال البنك المركزي المصري إن الحكومة المصرية قبلت عروضا لأذون خزانة دولارية لأجل عام بقيمة 819.5 مليون دولار في عطاء صدر اليوم الاثنين وإن متوسط العائد بلغ 3.79 بالمئة.
وبلغت قيمة العروض 1.18 مليار دولار. كانت وزارة المالية حددت حجم الإصدار بواقع 750 مليون دولار. وتستحق الأذون في 18 فبراير شباط 2014.
وبلغ أقل عائد 3.7 بالمئة وأعلى عائد 3.79 بالمئة. (إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي - هاتف 0020225783292)
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