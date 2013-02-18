مصر تبيع أذون خزانة دولارية لأجل عام بقيمة 820 مليون دولار

القاهرة 18 فبراير شباط (رويترز) - قال البنك المركزي المصري إن الحكومة المصرية قبلت عروضا لأذون خزانة دولارية لأجل عام بقيمة 819.5 مليون دولار في عطاء صدر اليوم الاثنين وإن متوسط العائد بلغ 3.79 بالمئة.