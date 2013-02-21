انخفاض العائد على أذون الخزانة المصرية

القاهرة 21 فبراير شباط (رويترز) - أظهرت أرقام نشرها البنك المركزي المصري انخفاض متوسط العائد في مزاد على أذون خزانة لأجل 182 يوما اليوم الخميس.

وانخفض متوسط العائد على أذون الخزانة التي ستصدر في 26 فبراير شباط إلى 13.342 بالمئة من 13.419 بالمئة في المزاد السابق في 19 فبراير. وباع البنك الذي يطرح الأذون نيابة عن وزارة المالية أذونا لأجل 182 يوما بقيمة 2.5 مليار جنيه.