مجلس الوزراء المصري يوافق على مشروع قانون الصكوك ويحيله للشورى

القاهرة 27 فبراير شباط (رويترز) - قال مجلس الوزراء المصري اليوم الأربعاء إنه وافق على مشروع قانون لإصدار السندات الإسلامية (الصكوك) لأول مرة في البلاد وإنه سيحيل المشروع إلى مجلس الشورى تمهيدا لإقراره.

وقال بيان رسمي إن مجلس الوزراء وافق على مسودة القانون وسوف يرفعه إلى مجلس الشورى "لاتخاذ الاجراءات التشريعية اللازمة."

ومجلس الشورى هو المخول بسلطات التشريع مؤقتا لحين انتخاب مجلس النواب تمهيدا لإقراره.