تراجع العوائد في مزاد لأذون الخزانة المصرية

القاهرة 28 فبراير شباط (رويترز) - أظهرت أرقام أصدرها البنك المركزي المصري أن متوسط العائد على أذون خزانة لأجل 182 يوما تراجع قليلا في مزاد اليوم الخميس.

وبلغت متوسط العائد على الأذون التي ستصدر في الخامس من مارس اذار إلى 13.338 بالمئة من 13.342 بالمئة في المزاد السابق قبل أسبوع.

وباع البنك المركزي - الذي يقيم المزادات بالنيابة عن وزارة المالية - ما قيمته 2.5 مليار جنيه مصري (370.97 مليون دولار) من أذون الخزانة لأجل 182 يوما وهي نفس الكمية التي طرحها.

وباع أيضا ما قيمته أربعة مليارات جنيه من أذون الخزانة لأجل 357 يوما وهي نفس الكمية التي طرحها وبلغ متوسط العائد عليها 13.968 بالمئة.

(الدولار = 6.7392 جنيه مصري)