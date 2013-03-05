وزير: مصر تدعو صندوق النقد لاستئناف المحادثات بشأن قرض

القاهرة 5 مارس آذار (رويترز) - قال وزير التخطيط والتعاون الدولي المصري اليوم الثلاثاء إن مصر وجهت الدعوة إلى فريق صندوق النقد الدولي لاستئناف المحادثات بشأن قرض.

واضاف الوزير أشرف العربي للصحفيين أن الدعوة أرسلت بعدما قدمت الحكومة برنامجا معدلا يهدف لخفض عجز الميزانية إلى اقل من 11 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي بحلول العام المالي 2013-2014.

واتفقت مصر وصندوق النقد من حيث المبدأ على قرض بقيمة 4.8 مليار دولار في نوفمبر تشرين الثاني لكن مصر طلبت في الشهر التالي تأجيل التوقيع وسط احتجاجات عمت البلاد.